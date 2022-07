Präsident Yoon macht sich für Ausbildung von Experten für Cybersicherheit stark

ⓒYONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol will sich für die Ausbildung von Experten für Cybersicherheit einsetzen.





Yoon sagte am Mittwoch bei einer Zeremonie zur Feier des elften Tages der Informationssicherheit, dass 100.000 Experten für Cybersicherheit ausgebildet und Technologien die Cybersicherheit betreffend als strategische Industrie gefördert werden sollten.





Um auf die neue Form der Kriegsführung, den hybriden Krieg, reagieren zu können, wolle die Regierung ihre Cyber-Strategien und -Techniken verbessern, hieß es.





Yoon sagte, es werde in Kooperation zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor ein System für die Reaktion auf Cyber-Bedrohungen sowie ein Analyse-System für den flexiblen Informationsaustausch aufgebaut, um auf Bedrohungen im Cyberraum effektiver reagieren zu können.





Yoon versprach, nach dem Modell des Elite-Trainingsprogramms „Talpiot“ der israelischen Streitkräfte, ein „Cyber-Talpiot“-Programm einzuführen, das mit anderen professionellen Bereichen des Militärs verknüpft ist. Speziell geschulte Reservekräfte sollen im nationalen Notfall Kapazitäten des öffentlichen und privaten Sektors zusammenführen können. Dadurch solle die Fähigkeit zur Cyber-Kriegsführung verbessert werden.





Damit Fachkräfte in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, soll das entsprechende Kursangebot an den Hochschulen ausgebaut werden.





Lee Jong-ho, Minister für Wissenschaft und IKT, gab mittlerweile einen konkreten Plan für die Ausbildung von Fachkräften bekannt. Demnach soll die Zahl der auf Informationsschutz spezialisierten Hochschulen von drei auf zehn und die Zahl der Masterstudiengänge für Sicherheitskonvergenz von acht auf zwölf erweitert werden. In Planung sei auch die Einführung eines Ausbildungskurses für Experten der Informationssicherheit auf höchstem Niveau und einer „White Hat School“ für die Ausbildung von ethischen Hackern. In den einzelnen Gebieten werden mehrere Einrichtungen für die Aus- und Fortbildung von Experten nach dem Vorbild des Trainingszentrums für Cybersicherheit in Pangyo, in Seongnam entstehen.