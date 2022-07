Kühl-Oase in der Hitze: Aircon

ⓒ Getty Images Bank

Für viele in Korea ist der Sommer die unbeliebteste Jahreszeit, zumindest, was das Wetter angeht. Entweder es regnet, oder es ist viel zu heiß – manchmal sogar beides zugleich, wie in den vergangenen Tagen. Erstmals gab es im Juni tropische Nächte in Seoul, in denen die Temperatur die ganze Nacht nicht unter 25 Grad Celsius fiel – und das mitten in der Regenzeit. Ohne Ventilator war da kaum an Schlaf zu denken. Und wenn es nach der Regenzeit erst richtig heiß wird, dann führt auch kaum ein Weg an des Ventilators großen Technik-Bruder, der Klimaanlage, in Korea allgemein Aircon bezeichnet, vorbei. Während in Deutschland nur ca. 3 Prozent der Haushalte einen derartigen Luftkühler haben, gibt es sie in Südkorea fast überall.