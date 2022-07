Freibad am Han-Fluss

ⓒ YONHAP News

Am Han-Fluss kann man jede Jahreszeit richtig genießen – auch den Sommer, wenn die Freibäder am Fluss öffnen. Dieses Jahr sind nach drei Jahren Pause seit Ende Juni bis zum 21. August vier Freibäder und zwei Wasserspielplätze am Han-Fluss täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Wir wollen dieses Wochenende einmal das Freibad im Hangang-Park Ttukseom zusammen besuchen!