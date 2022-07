Film „Emergency Declaration“ in 169 Länder verkauft

ⓒ SHOWBOX

Der koreanische Flugzeugkatastrophenfilm „Emergency Declaration“, der am 3. August seinen Kinostart feiert, ist in 169 Länder verkauft worden. Dies teilte die Vertriebsfirma des Films ShowBox mit.

Der Film feiert am 4. August in Singapur, Malaysia, Hongkong und Thailand seine Premiere. In den USA, Kanada und Taiwan ist der Kinostart am 12. August, in Indonesien am 16. August und in Australien am 18. August.

Der Film wurde im vergangenen Jahr zu den Filmfestspielen von Cannes eingeladen und am 16. Juli 2021 in der Sektion „Außer Konkurrenz“ erstmals gezeigt. Der Film erregte so große Aufmerksamkeit, dass er gleich mit der Entscheidung für die Produktion in andere Länder verkauft wurde. In diesem Film des Regisseurs Han Jae-rim sind große südkoreanische Filmstars wie Song Kang-ho, Lee Byung-hun, Jeon Do-yeon und Im Si-wan zu sehen.