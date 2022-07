Yoon Sang ist musikalischer Direktor des Films „New Normal“

ⓒ Studio dhL

Der südkoreanische Singer-Songwriter und Musikproduzent Yoon Sang wirkt an der Thriller-Komödie „New Normal“ als musikalischer Direktor mit. Der neue Film des Regisseurs Jung Bum-shik handelt von Menschen, die in einem Zeitalter der neuen Normalität jeweils mit ihrer eigenen Einsamkeit kämpfen und auf skurrile Weise einander begegnen. Jung ist nach dem Mystery-Horror-Film „Gonjiam: Haunted Asylum“ aus dem Jahr 2018 wieder mit einem Suspense-Film in die Kinowelt zurückgekehrt.

Der Film „New Normal“ wurde beim 26. Bucheon International Fantastic Filmfestival, das bis 17. Juli stattfand, als Abschlussfilm gezeigt. Wann der Film in die Kinos kommt, steht noch nicht fest.