Nicole von Kara feiert nach acht Jahren Comeback in Südkorea

Nicole, ehemaliges Mitglied der nun aufgelösten Girlgroup Kara, veröffentlicht am 27. Juli eine neue Digital-Single und feiert damit ihr Comeback in Südkorea.

Sie debütierte 2007 mit der Gruppe Kara, verließ diese im Januar 2014 und machte dann solo weiter. Im November desselben Jahres veröffentlichte sie ihr erstes Solo-Minialbum und war seitdem hauptsächlich in Japan aktiv. Mit der diesmal veröffentlichten Single kehrt sie nach acht Jahren wieder in die südkoreanische Popmusikwelt zurück. Ihre Agentur JWK Entertainment teilte mit, dass Nicole die Dreharbeiten für das neue Musikvideo abgeschlossen habe und sich nun auf Auftritte in koreanischen Musikprogrammen vorbereite.