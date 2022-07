Präsidentschaftswahl in Indien: Erste Stammesführerin in der obersten Position?

ⓒ YONHAP News

In Indien haben gestern Ortszeit die Präsidentschaftswahlen begonnen. Durch die Abstimmung eines Wahlkollegiums wird der Nachfolger des amtierenden Präsidenten Ram Nath Kovind gewählt. Die regierende indische Volkspartei BJP hatte die 64-jährige Draupadi Murmu, eine Stammespolitikerin, als Kandidatin nominiert. Aus dem Oppositionslager geht der erfahrene Politiker und ehemalige Finanz- und Außenminister Yashwant Sinha ins Rennen.





Die Aufmerksamkeit richtet sich nun darauf, ob erstmals eine Stammesführerin an die Spitze Indiens gelangt. Sowohl im indischen Parlament als auch in den meisten Parlamenten der Bundesstaaten stellt die regierende Partei BJP die Mehrheit der Abgeordneten. Damit rechnen Experten fest mit dem Sieg von Murmu. Wenn sie zur Präsidentin gewählt wird, wäre sie die erste Stammesfrau und überhaupt erst die zweite Frau im Präsidentenamt Indiens.





Die Zahl der Angehörigen der Adivasi genannten indigenen Völker Indiens beläuft sich auf rund 104 Millionen. Draupadi Murmu, die aus dem Bundesstaat Odisha im Osten Indiens stammt, war Lehrerin und stieg in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre in die Politik ein. Sie hatte Ministerämter in Odisha inne. Von 2015 bis vergangenes Jahr war Murmu als erste Frau auf dem Gouverneursposten des Bundesstaates Jharkhand.





Der Präsident ist in Indien das zeremonielle Staatsoberhaupt, exekutive Befugnisse hat er nicht. Sie werden durch den Premierminister und das Kabinett ausgeübt. Bislang wurden in Indien häufig Persönlichkeiten aus Minderheitsgruppen zum Präsidenten gewählt. Der Präsident wird indirekt durch ein Wahlkollegium gewählt, das sich aus 4.896 Personen, darunter gewählten Abgeordneten und Mitgliedern der gesetzgebenden Versammlungen, zusammensetzt. Das Wahlergebnis wird am 21. Juli feststehen.