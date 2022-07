Nach Ende der Reisebeschränkungen wieder mehr Yachtern zu thailändischer Insel Ko Samui unterwegs

ⓒ YONHAP News

Nachdem die thailändische Regierung ihre Reisebeschränkungen gelockert hat, treffen auf Ko Samui, einer der beliebtesten Ferieninseln Thailands, der Reihe nach die Superyachten von Ausländern ein. Laut “Bangkok Post” steuerte kürzlich der russische Milliardär Alexander Svetakov, Vorsitzender der Absolut-Gruppe, mit seiner 3,9-Milliarden-Baht-Superyacht die Insel an.





Der 54-jährige Geschäftsmann, der dank Immobiliengeschäften zum Milliardär wurde, ist einer der reichsten Russen. “Bangkok Post” berichtet, dass er in diesem Jahr auf der Liste der reichsten Menschen an 881. Stelle stehe. Ein lokaler Beamter sagt, dass Svetakovs Luxusyacht mit 12 Gästen und 6 Besatzungsmitgliedern an Bord vor Ort große Aufmerksamkeit auf sich ziehe.





Die Yacht kam am 1. Juli von Singapur aus nach Ko Samui. Die thailändische Regierung hat zum 1. Juli die auf Covid-19 bezogenen Einschränkungen erheblich gelockert. Die Insel Ko Samui liegt etwa 700 km südlich von Bangkok entfernt und gilt als eines der schönsten Urlaubsziele.





Auf der Insel freut man sich über die Rückkehr der ausländischen Touristen, darunter Milliardäre wie Svetakov und auch ein britischer Investor. Witchawut Jinto, der Gouverneur von Surat Thani, sagt, der Besuch von namhaften ausländischen Touristen zeige das touristische Potenzial der Provinz Surat Thani mit ihren schönen Ferieninseln. Während der Corona-Pandemie hätten sich natürliche Sehenswürdigkeiten Thailands erholt. Thailand werde seinen Status als eines der von internationalen Touristen bevorzugtesten Reiseziele zurückerlangen.