2.000 Touristen sitzen wegen Ausreisesperre in chinesischem Ferienort fest

Lokale Medien berichteten am 18. Juli, dass ein bekannter Ferienort Chinas wegen der Covid-19-Ausbreitung gesperrt worden ist und damit rund 2.000 Touristen seit sechs Tagen dort festsitzen. Nach den Berichten wurde am 12. Juli in der Stadt Beihai in der chinesischen Region Guangxi der erste Infektionsfall gemeldet. In den fünf Tagen darauf stieg die Infiziertenzahl auf 531.





Die Stadt gab am 17. Juli bekannt, Touristen, die sich lediglich in weniger riskanten Gebieten aufhielten und keinen Kontakt zu den Infizierten hatten, mit einem negativen PCR-Testergebnis nach Hause zu schicken. Alle übrigen Touristen sollen weiter isoliert und kontrolliert werden, bis ihr Handy-Gesundheitscode wieder auf Grün umschaltet.





Die Küstenstadt Beihai im Süden der Region Guangxi ist ein beliebter chinesischer Ferienort. Im vergangenen Jahr wurde die Stadt von 51 Millionen Menschen besucht und konnte damit Tourismuseinnahmen in Höhe von 67,6 Milliarden Yuan erzielen. Nachdem der seit März an vielen Orten Chinas geltende Lockdown aufgehoben worden war, und mit dem Beginn der Urlaubssaison nahm die Besucherzahl in Beihai seit Beginn dieses Monats drastisch zu.





In einigen Städten Chinas wie Shanghai gehen die Infektionszahlen wieder nach oben, so dass die Behörden wieder mit Massentests und Lockdowns reagieren. Reuters berichtet auf der Grundlage der von der chinesischen Regierung veröffentlichten Daten, dass in China bis zum 17. Juli in einer Woche durchschnittlich 390 Neuinfektionen am Tag gemeldet wurden. Eine Woche zuvor lag diese Zahl bei rund 340 im Tagesdurchschnitt. In Shanghai und Tianjin werden wieder Massentests angeordnet.





In der Stadt Zhumadian in der Provinz Henan werden die Sperren für mehrere Dörfer mit Millionen von Einwohnern seit dem 12. Juli immer weiter verlängert. In der Stadt Changchun, in der seit Mai keine regionalen Infektionsfälle mehr gemeldet werden, werden die U-Bahn-Passagiere dazu verpflichtet, während der Fahrt besonders sichere N95-Masken zu tragen.