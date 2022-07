Gastspiel von Tottenham Hotspur in Südkorea ein voller Erfolg

ⓒ YONHAP News

Die Pre-Season-Tour von Tottenham Hotspur in Südkorea war ein Riesenerfolg.





Ihren Stürmer Son Heung-min live im Trikot seines englischen Vereins zu sehen, hatte die südkoreanischen Fußballfans in Ekstase versetzt.





Zum Auftakt seiner Sommervorbereitung hatte das Premier League-Team in Südkorea gegen das Team K-League und gegen den FC Sevilla gespielt. Am gestrigen Sonntag ist die Mannschaft nach London zurückgekehrt. Son Heung-min, der die abgelaufene Saison mit 23 Ligatoren beendete und den Goldenen Schuh gewann, spielte erstmals vor heimischen Fans im Trikot der Tottenham Hotspur, worauf die Fans euphorisch reagierten. Lokale Fans reagierten auf alles, was Son tat, sogar auf eine unbedeutende Handbewegung.





Auch das Interesse für seine Spurs-Teamkollegen war riesig. Bei Ankunft und Abflug der Spurs drängten sich Massen von Fans in der Flughafenhalle, um die Spieler zu begrüßen und zu verabschieden. Dem ersten öffentlichen Training sahen etwa 6.000 Fans zu.





Das Spiel zwischen Tottenham Hotspur und dem Team K-League am vergangenen Mittwoch im WM-Stadion in Seoul wurde von 64.100 Zuschauern besucht. Das zweite Spiel zwischen den Spurs und dem FC Sevilla am Samstag im WM-Stadion in Suwon hatten sich 43.998 Fans angesehen. Die Eintrittskarten waren in weniger als einer halben Stunde ausverkauft.





Etwa drei Millionen hatten sich gleichzeitig beim Video-Streaming-Service Coupang Play eingeloggt, um sich die beiden Spiele online anzusehen. Coupang Play zufolge verzeichnete das erste Spiel etwa 1,84 Millionen Unique Views, das heißt Abrufe ohne Wiederholung. Das zweite Spiel sei 1,1 Millionen Mal gesehen worden.





Die britische Boulevardzeitung “Daily Mail” schrieb, dass etwa zwei Millionen Menschen die Übertragung des Spiels zwischen Tottenham Hotspur und dem Team K-League verfolgt haben. Dies sei bei Sportveranstaltungen einer Einzeldisziplin in Korea ein Streaming-Rekord. Das Blatt schrieb weiter, dass 12 Millionen Koreaner Tottenham Hotspur als ihr Lieblingsteam angegeben hätten. Dies sei ein Viertel der südkoreanischen Bevölkerung. Die Fans hätten sich eine Woche lang in der Nähe des Hotels, in dem die Spurs-Stars untergebracht waren, aufgehalten. Südkorea sei nach England für den Premier-League-Verein der zweitgrößte E-Commerce-Markt geworden. In den letzten sechs Wochen habe Tottenham Hotspur 48.000 Trikots in Südkorea verkauft.