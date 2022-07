Fusion-Gugak-Aufführung im Yongsan-Park

Die ehemalige US-Militärbasis in Yongsan, Seoul wird seit der Verlegung des Stützpunktes nach Pyeongtaek in einen großen Bürger-Park umgestaltet. Ein Teil davon wurde bereits der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, nämlich das Grundstück, auf dem sich früher die Unterkünfte der Offiziere der US-Army in Südkorea befanden. In dem Bereich fand neulich eine mit Hip Hop und anderen Genres der Popmusik vermischte Aufführung traditioneller Koreanischer Musik Gugak statt.

Das Fusion-Gugak-Festival wurde von der GKL Stiftung für sozialen Beitrag veranstaltet, die sich um die Schaffung von sozialen Werten durch Tourismus bemüht. Das den Bürgern zugänglich gemachte Grundstück des Yongsan-Parks wurde von GKL für ein Programm für die Belebung des Geschichtstourismus ausgewählt.