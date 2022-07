„Jeongseon Arirang정선 아리랑“ gilt als das älteste der vielen verschiedenen Arirang. Dieses Arirang soll auf auf eine Gruppe von loyalen Beamten des Goryeo-Reiches zurückgehen. Beamte im alten Korea schwörten nur einem König die Treue. Als das Königreich Goryeo fiel und die Gründer von Joseon die Macht übernahmen, konnten hochrangige Beamte des Hofes von Goryeo dem neuen König daher nicht dienen. Aber sie wollten sich auch nicht das Leben nehmen. Also beschlossen sie, sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen und tief versteckt in den Bergen zu leben. Viele dieser Beamte gingen nach Jeongseon in der Gangwon-Provinz. Jeongseon liegt tief in den Bergen und ist selbst heute nicht leicht zu erreichen. Damals dürfte es sich also um einen äußerst entlegenen Ort gehandelt haben. Die Männer nahmen das harte Leben in ihrem selbstgewählten Exil bereitwillig auf sich, aber dennoch vermissten sie ihre Familien, die sie zurückgelassen hatten. Also schrieben sie Gedichte über ihre Einsamkeit und ihre Liebe für ihre Familie, und diese wurden im Volk als Jeongseon Arirang bekannt.





Angesichts dieses Hintergrunds ist es nachvollziehbar, dass Jeongseon Arirang Gefühle der Einsamkeit und Trauer transportiert. Der ursprüngliche Titel von Jeongseon Arirang war „Jeongseon Arari정선 아라리“. Die bekanntesten Zeilen aus dem Jeongseon Arirang gehen wie folgt:





Wird es schneien? Wird es regnen? Kommt nun die Regenzeit?

Über dem Berg Mansusan ziehen dunkle Wolken auf.





Auch diese Zeilen enthalten Hinweise auf einen Ursprung des Jeongseon Arirang. An dem Fähranleger Auraji아우라지 in Jeongseon lagen sich zwei Dörfer gegenüber. Ein junger Mann aus dem einen Dorf und eine junge Frau aus dem anderen Dorf waren heimlich verliebt, doch eines Tages lief der Fluss über und trennte das junge Paar. Das junge Paar suchte die Schuld im Himmel und sang ein Lied, das später als Jeongseon Arari bekannt geworden sein soll.





Welche Geschichte über die Herkunft des Jeongseon Arirang nun wahr ist, ist zweitrangig. Fest steht, dass die Menschen in Jeongseon dieses Lied seit Generationen singen. Sie sangen das Lied beim Holzhacken oder beim Sammeln von Kräutern. Wenn sie in den steilen Berghängen ihre Felder bestellten, sangen die Menschen Jeongseon Arari im Wechsel über das Tal hinweg, um sich gegenseitig zu signalisieren, dass alles in Ordnung war. Heute wird dieses „Arari“ „Jeongseon Arirang“ genannt. Es gibt aber auch noch ein anderes Arirang mit diesem Namen, mit dem es gerne verwechselt wird: Das „Jeongseon Arirang“, das von Volkssängern in der Gyeonggi-Provinz gesungen wird. Dieses beginnt mit den Zeilen: „Zwölftausend Gipfel und achtzigtausend Tempel im Geumgang-Gebirge in der Gangwon-Provinz“.

Im Februar 2018 fand die 23. Winterolympiade im südkoreanischen Pyeongchang statt, nicht weit von Jeongseon entfernt. Das Musikprogramm bei der Eröffnungs- und Abschlusszeremonie wurde vom koreanischen Komponisten und Pianisten Yang Bang-ean양방언 verantwortet. Vor den Spielen veröffentlichte er ein Album unter dem Titel „Echoes for PyeongChang“, das verschiedene Varianten von Jeongseon Arirang enthielt. Das Album entstand in Kooperation mit berühmten Musikern wie Song So-hee, der Jeon In-kwon전인권-Band, dem Sänger der Rockband Guckkasten Ha Hyun-woo하현우, der Violinistin Park Ji-hae박지혜 und dem japanischen Gitarristen Kotaro Oshio.





Musik

