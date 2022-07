Aespa schreiben neue Rekorde

ⓒ SM Entertainment

Die koreanische Gruppe Aespa hat am 8. Juli ihr zweites Minialbum mit dem Titel „Girls“ in Korea und den USA gleichzeitig herausgegeben. Schon vor der Herausgabe hatten sie bereits den Titel „Life’s Too Short“, der auf Englisch gesungen wurde, vorgestellt. Mit dieser tollen Ankündigung wurden vor der Herausgabe des Albums 1,61 Millionen Exemplare vorbestellt, was für eine K-Pop-Girlgroup ein neuer Rekord ist.

Das Lied “Life’s Too Short” haben sie erstmals im April beim Coachella-Festival vorgestellt, was damals auf große Resonanz gestoßen war. Als sie dann etwa zwei Monate später ihren ersten Showcase in den USA veranstalten wollten, waren die Tickets sofort vergriffen. Man konnte daran die Beliebtheit der Girls in Amerika gut ablesen. Sie haben dann auch zusätzliche Auftritte organisiert.

Etwa 10.000 Fans waren zum Showcase gekommen, Aespa trugen Hitsongs wie „Black Mamba“, „Next Level“, „Savage“, und auch „Illusion“ und „Life’s Too Short“ aus dem neuen zweiten Minialbum vor. Die Anwesenden sangen und tanzten einfach mit.

Ob Aespa weitere Rekorde aufstellen werden, das interessiert uns alle schon brennend.