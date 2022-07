Nayeon kommt in die Top 10 von Billboard 200

ⓒ JYP Entertainment

Nayeon, Mitglied von Twice, ist mit ihrem Solosong höchst beliebt. Sie hat es nämlich geschafft, mit ihrem ersten Minialbum als Solosängerin in die Billboard 200 zu kommen. Dieses Kunststück gelang ihr erstmals nach etwa zwei Jahren wieder. Letztens ist Suga von BTS 2020 als Solointerpret auf einen guten Platz von Billboard 200 gekommen.

Das Album wurde am 24. Juni auf den Markt gebracht und in der Woche des 9. Juli rangierte es auf dem siebten Platz von Billboard 200. Sie hat also mit ihrem ersten Soloalbum gleich sehr schöne Erfolge erzielen können.

Das Lied „Pop!” aus ihrem ersten Solowerk bringt den Charme von Nayeon bestens zur Geltung. Renommierte Komponisten wie Kenzie, LDN Noise und weitere haben mitgewirkt und so zum Erfolg beigetragen. Die Melodie ist einfach und geht leicht ins Ohr.

Bislang haben sich Twice eher auf den japanischen Markt konzentriert, aber mit diesem Erfolg von Nayeon können sie sich nun wohl auch den US-amerikanischen Markt richtig vornehmen.