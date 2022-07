Erste Welttournee von The Boyz geht reibungslos über die Bühne

ⓒ IST Entertainment

Die koreanische Boygroup The Boyz hat ihre erste Welttournee begonnen und das sehr erfolgreich. Der Vorverkauf der Tickets für die Auftritte in Seoul begann am 8. Juli und die Tickets waren natürlich in Windeseile alle ausverkauft. Das Konzert vom 5. bis 7. August in Seoul soll die erste Worldtour abschließen.

Die Tour begann im Mai in Los Angeles, danach ging es in 13 verschiedene Länder. Sie haben jedes Mal tolle Performances gezeigt, so dass in- und ausländische Fans von ihren Idolen einfach nur begeistert waren.

Der Auftritt am 7. August in Seoul soll dann nicht nur vor Ort zu besichtigen sein, sondern auch online. Daher sind die Fans von The Boyz sehr gespannt, wie das Finale der ersten Welttournee werden wird.