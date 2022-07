Global Rising Star ENHYPEN

ⓒ BELIFT LAB

Die Gruppe ENHYPEN wird gerne Global Rising Stars genannt und dass sie wirklich solche Stars sind, haben sie dieses Mal erneut bewiesen. Am 4. Juli haben die Jungs ihr drittes Minialbum herausgegeben und das Musikvideo zum Lied „Future Perfect (Pass the MIC) aus dem Album wurde bereits fünf Tage später über zehn Millionen mal gesehen.

Schon als es veröffentlicht wurde, war es höchst beliebt. Denn gleich nach der Herausgabe belegte es obere Ränge von YouTube World Wide Trending. Besonders in Japan und den Philippinen war das Video gefragt.

Das Lied „Future Perfect (Pass the MIC)“ ist dem Genre Chicago Drill zuzuordnen, das bislang in der K-Pop-Szene weniger bekannt war.

Das neue Album erreichte am 5. Juli, also nur zwei Tage nach der Veröffentlichug, 1,13 Millionen Verkäufe. ENHYPEN sind nicht mal zwei Jahre in der Musikbranche tätig, jedoch wurden schon zwei ihrer Alben Millionenseller.