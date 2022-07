„Proof“ von BTS verkauft sich gut

ⓒ twitter.com/BTS_twt

Das neue Album „Proof“ von BTS hat sich laut Circle Charts in der ersten Jahreshälfte am besten verkauft. Konkret wurden 2,95 Millionen Alben verkauft. Hinter „Proof“ folgte „Face the Sun“, das vierte reguläre Album, von Seventeen und „Glitch Mode“, das zweite reguläre Album, von NCT Dream.

Unterdessen sind die einzelnen Mitglieder von BTS solo erfolgreich. Das Mitglied Jung Kook hat zum Beispiel am 24. Juni mit dem US-amerikanischen Künstler Charlie Puth das gemeinsame Lied „Left and Right“ veröffentlicht. Dieses steht bereits zwei Wochen in Folge auf guten Rängen bei Spotify. Aber nicht nur bei Spotify, sondern auch bei iTunes. In 104 Ländern ist das Lied auf dem Spitzenplatz von iTunes Top Song Charts zu finden.