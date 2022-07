K-Pop-Gruppe BTS wird Ehrenbotschafter für Expo-Bewerbung 2030

ⓒYONHAP News

Die südkoreanische Hafenstadt Busan und das Bewerbungskomitee für die Austragung der Expo 2030 in Busan haben die K-Pop-Band BTS zu Ehrenbotschaftern ernannt.





Um die Ausrichtung der Weltausstellung haben sich neben Busan vier weitere Städte beworben, darunter Rom und Riad.

Die Ausrichtung der Expo 2030 wurde zum Staatsprojekt bestimmt und wird auf Regierungsebene unterstützt. Ministerpräsident Han Duck-soo ist der Vorsitzende des Bewerbungskomitees. Han hatte im Juni an der Vollversammlung des Internationalen Ausstellungsbüros (BIE) in Paris teilgenommen und eine Präsentation geleitet.





Am Dienstag fand eine Ernennungszeremonie für BTS als Ehrenbotschafter für die Ausrichtung der Expo 2030 in Busan statt. BTS-Mitglied RM sagte, die Band werde sich bemühen, angefangen mit dem globalen Busan-Konzert im Oktober, mit verschiedenen Aktivitäten die Bewerbung zu unterstützen.





Busan wirbt mit seiner reichhaltigen Erfahrung bei der Austragung von internationalen Veranstaltungen, seinem globalen Geschäftsumfeld, einer reizvollen Infrastruktur für Tourismus und einer optimalen Verkehrsanbindung. Die Stadt ist einer der sechs weltgrößten Containerhäfen und das Verkehrs- und Logistik-Drehkreuz in Nordostasien.





Das Bewerbungskomitee plant bei der Expo 2030 neue Technologien wie künstliche Intelligenz, 6G und Flughafen der Zukunft, konzentriert vorzuführen und Südkoreas Status als führendes Land bei smarten Technologien zu demonstrieren. Dadurch soll eine Grundlage für einen neuen Sprung nach vorne in allen Bereichen, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur, geschaffen werden.





Sollte die Wahl auf Busan fallen, wäre es die erste registrierte Weltausstellung, die in Südkorea stattfindet. Eine registrierte Weltausstellung hat ein Thema von globalem Interesse und ist flächenmäßig nicht beschränkt. 1993 in Daejon und 2012 in Yeosu handelte es sich um anerkannte Weltausstellungen mit spezifischen Themen.