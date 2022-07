Durchsuchungen wegen Absturzes von Kryptowährungen Luna und Terra USD

ⓒYONHAP News

Mit der Durchsuchung von Kryptobörsen haben die Ermittlungen zum Absturz der Kryptowährungen Luna und Terra USD eine neue Wende genommen.





Das gemeinsame Ermittlungsteam zu Finanzkriminalität und Kriminalität mit Wertpapieren der Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul Süd durchsuchte am Mittwoch insgesamt 15 Orte, darunter Büros der Anbieter von sieben Kryptobörsen.





Gegenstand der Durchsuchung und Beschlagnahmung von ermittlungsrelevanten Daten waren auch die Tochtergesellschaften von Terraform Labs, Chai Corporation und Flexe Corporation, sowie einige Wagniskapital-Unternehmen, die in das Terra-Projekt investiert haben.





Chai Corporation ist ein mobiler Zahlungsdienst für die kontaktlose Zahlung mit den von Terraform Labs herausgegebenen Kryptowährungen. Flexe Corporation steht im Verdacht, als Durchgangsstation für in echte Währung getauschte Kryptobeträge fungiert zu haben.





Luna und Terra USD (UST) werden von der in Singapur ansässigen Blockchain-Firma Terraform Labs herausgegeben. Deren Gründer sind Kwon Do-hyung und Shin Hyun-sung.





Grund für das einst sprunghafte Wachstum von Luna und Terra USD waren hohe Renditen und der Glaube der Anleger an die Sicherheit des Werts der Kryptowährungen.





Terra USD ist an die Kryptowährung Luna gekoppelt, die die Bindung des Stablecoins an den US-Dollar gewährleisten sollte. Um den Kurs auf einen US-Dollar zu stabilisieren, werden Luna-Token eingetauscht. Am 10. Mai sank der UST jedoch unter seinen Zielwert, woraufhin sich verunsicherte Anleger weltweit von ihren UST-Beständen zu trennen begannen. In der Folge stürzte auch die Kryptowährung Luna ab.





In dem Fall war befürchtet worden, dass sich die Ermittlungen erschweren werden, weil sich der Hauptsitz von Terraform Labs im Ausland befindet. Die Staatsanwaltschaft konnte jedoch nach einer gründlichen Überprüfung der Rechtsgrundlage einen Durchsuchungsbefehl einholen.