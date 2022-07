Kampfflugzeug KF-21 hebt erfolgreich zum Erstflug ab

ⓒYONHAP News

Das mit Südkoreas eigener Technologie entwickelte Kampfflugzeug KF-21 hat am Dienstag seinen ersten Test erfolgreich absolviert.





Südkorea ist damit der eigenständigen Entwicklung eines Überschall-Kampfjets einen großen Schritt näher gekommen. Südkorea wäre das achte Land der Welt, das aus eigener Kraft ein solches Flugzeug herstellen kann.





Die für die Beschaffung von Rüstungsgütern zuständige Behörde (DAPA) teilte mit, dass der Prototyp des KF-21 Boramae am Dienstag am Übungsplatz der Luftwaffe in Sacheon gestartet und nach einem Testflug sicher gelandet sei.





Bei dem Jungfernflug, der 33 Minuten dauerte, wurden die grundlegenden Funktionen des Jets getestet. Der Pilot regelte die Leistung des Triebwerks mehrere Male hoch und herunter und prüfte, ob sich die Maschine korrekt steuern ließ.





Der Kampfjet erreichte bei seiner Premiere eine Geschwindigkeit von etwa 400 Kilometern pro Stunde.





Laut der Beschaffungsbehörde sei mit dem erfolgreichen Probeflug die Entwicklung des koreanischen Kampfjets in die Phase der Flugtests eingetreten. Bis Juni 2026 würden 2.000 Testflüge mit Prototypen durchgeführt und die Eignung des Modells für Kampfeinsätze überprüft, bevor im selben Jahr die Serienproduktion aufgenommen werde.





Das Projekt für die Entwicklung des südkoreanischen Überschall-Kampfjets nahm seinen Anfang im Jahr 2000, als der damalige Präsident Kim Dae-jung die selbstständige Entwicklung von hochmodernen Kampfjets verkündete. Im Januar 2016 wurde mit der Systementwicklung begonnen, nachdem im Jahr davor die Wehrbeschaffungsbehörde mit dem Unternehmen Korea Aerospace Industries (KAI) einen Vertrag abgeschlossen hatte.





KF-21 erreicht eine Geschwindigkeit von 2.200 Kilometer pro Stunde oder 1,8-facher Schallgeschwindigkeit. Der Kampfjet soll Waffen mit einem Gewicht von 7,7 Tonnen aufnehmen können. Er soll für den Luftkampf eingesetzt werden können, aber auch Luftangriffe auf Bodenziele soll er vornehmen können. Mit dem hochmodernen AESA-Radar und einem Infrarot-Such- und Verfolgungssystem kann er Ziele auf große Distanzen erkennen. Darüber hinaus soll KF-21 mit einer elektronisch-optischen Zielkapsel (EO TGP) und einem Hochfrequenz-Störsender (EW Suite) ausgestattet werden.