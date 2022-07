Lieder von J-Hope höchst beliebt

ⓒ Big Hit Music

J-Hope von BTS hat am 15. Juli ein Soloalbum herausgegeben. Die Lieder „Arson” und „More“ sind in den Daily Top Songs Global von Spotify gut platziert. Aber nicht nur diese beiden Songs, sondern alle Songs aus seinem ersten Soloalbum sind in diesen Spotify-Charts zu finden. Das Album „Jack in the Box“ ist außerdem auf Platz eins von iTunes Top Album Charts 49 verschiedener Länder vertreten.

J-Hope hatte zuvor angekündigt, dass er mit seinem Soloalbum neue Seiten von sich zeigen wolle. Die Lieder in diesem Album sind dem Hiphop-Genre zuzuordnen. J-Hope hat aktiv am Album mitgewirkt.