Dreamcatcher befinden sich auf Worldtour

Die koreanische Girlgroup Dreamcatcher befindet sich derzeit auf Welttournee. Im Rahmen dieser Tour haben sie jüngst am 9., 12. und 14. Juli in Amerika auf der Bühne gestanden. Schon davor veranstalteten sie in New York, Chicago und andere Städten Konzerte, die Tickets waren natürlich alle ausverkauft.

Nach ihren Auftritten in den USA sind sie dann am 20. Juli nach Mexiko-Stadt weitergereist und haben dort ebenfalls auf der Bühne gestanden. Danach haben sie ihre dreiwöchige Tour erfolgreich abgeschlossen.

Im April haben die Sängerinnen ihr zweites reguläres Album veröffentlicht, das sich gut verkaufte. Sie erreichten damit gute Platzierungen in Musikcharts.