Kingdom stellen in Mexiko K-Pop und Hanbok näher vor

Die sechsköpfige Boyband Kingdom, die im Februar 2021 ins Leben gerufen worden war, wurde jüngst als K-Pop-Repräsentanten nach Mexiko eingeladen.

Anlässlich 60 Jahren der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Mexiko und des zehnjährigen Jubiläums des Bestehens des Kulturzentrums in Mexiko haben die Jungs das Land besucht. Sie sollten als Special-Jury am K-Pop Coverdance Festival in Mexiko mitwirken. Zum Festival waren etwa 4.000 Besucher gekommen. Dort haben Kingdom auch ihre Lieder vorgetragen. Als sie dann noch zum Radioprogramm eingeladen wurden, haben sie alle die koreanische Tracht Hanbok getragen und auf diese Weise die koreanische Tracht vorgestellt.

Kingdom haben jüngst ihr viertes Minialbum herausgegeben. Mit dem Lied „Ascension“ aus dem neuen Album kamen sie auf Platz eins von US-Amazon Music.