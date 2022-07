Die roten Schuhe (8) 입조심하래

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „입조심하래; ipjosimharae“

Deutsch: „Ich soll aufpassen, was ich sage“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





입조심하- Verbstamm des Verbs 입조심하다 für „seine Zunge hüten“

-래 abgekürzte Form der nicht-höflichen Satzendung -라고 해

für indirekte Rede





Der Ausdruck „입조심하래“ bedeutet wortwörtlich „Man sagte, dass ich meine Zunge hüten soll“. Der Sprecher wird von jemandem zur Vorsicht ermahnt, damit er nicht versehentlich ein Geheimnis preisgibt oder achtlos etwas sagt, was er später bereuen könnte. Von dieser Warnung berichtet nun der Sprecher seinem Gesprächspartner in indirekter Rede. Natürlicher und knapper könnte man den Ausdruck daher mit „Ich soll meine Zunge hüten“ oder „Ich soll aufpassen, was ich sage“ übersetzen.

Für die direkte Rede muss man das Verb nur in die nicht-höfliche Imperativform setzen, indem man an den Verbstamm die nicht-höfliche Imperativendung -여 anhängt: 입조심해 (für „Pass auf, was du sagst“).





Ergänzungen

바보: Nomen für „Dummkopf“