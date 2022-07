Murmu als erste Vertreterin einer indigenen Minderheit als neue Präsidentin Indiens vereidigt

ⓒ YONHAP News

Draupadi Murmu, 64 Jahre alt, ist am 25. Juli Ortszeit als neue Präsidentin Indiens vereidigt worden. Sie ist die erste Vertreterin einer indigenen Minderheit im höchsten Staatsamt Indiens. Bei der Amtsantrittszeremonie vor dem indischen Parlament in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sagte Murmu, in Indien können auch Arme einen Traum haben und diesen sogar in Erfüllung bringen, ihre Wahl zur Präsidentin sei der Beweis dafür.





Sie fügte hinzu, sie sei in einer kleinen indigenen Gemeinde aufgewachsen, und für sie sei selbst die Grundschulbildung so etwas wie ein Traum gewesen. Das neue Staatsoberhaupt Indiens kommt aus dem ostindischen Bundesstaat Odisha und gehört der ethnischen Minderheit Santhal an. Die Zahl der indigenen Bevölkerung in Indien wird auf rund 104 Millionen geschätzt. Die Ureinwohner gehören nicht der traditionellen indischen Gesellschaftsordnung wie dem Kastensystem an und gelten als benachteiligte Minderheiten.





Die neue Präsidentin sagte bei der Vereidigung, sie wolle sich künftig auf das soziale Wohl der benachteiligten Bürgerschicht konzentrieren. Sie bat die jungen Menschen darum, nicht nur auf die eigene Zukunft Gewicht zu legen, sondern sich auch dafür einzusetzen, das Fundament der Zukunft des Staates zu festigen. Die Ureinwohnerin und ehemalige Lehrerin Murmu, die in den späten 1990er Jahren in die Politik einstieg, war bei der diesmaligen Präsidentschaftswahl die Vertreterin der Regierungspartei BJP. Sie konnte sich etwa 64 Prozent der Stimmen der Abgeordneten der Parlamente der Bundesstaaten und des Landes sichern.





In Indien erfüllt das Staatsoberhaupt vor allem repräsentative Aufgaben, und exekutive Befugnisse werden durch den Premierminister Narendra Modi und das Kabinett ausgeübt. Modi sagte zum Amtsantritt der neuen Präsidentin, sie sei ein Hoffnungsschimmer für die Bürger Indiens, vor allem für die Armen, die Benachteiligten und Vernachlässigten. In Indien waren auch in der Vergangenheit schon häufig Angehörige der Minderheitsgruppen zum Präsidenten gewählt worden. Murmu ist nach Pratibha Patil, die von 2007 bis 2012 Präsidentin war, erst die zweite Frau auf diesem Posten.