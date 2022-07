Park Chan-wooks Film „Decision to Leave“ lockt weiter Zuschauer ins Kino

Der Film „Decision to Leave“, der dem Regisseur Park Chan-wook bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes den Regiepreis einbrachte, ist schon von 1,5 Millionen Kinogängern gesehen worden. Der Film feierte am 29. Juni seinen Kinostart in Südkorea. Der Film handelt von einem Detektiv, der sich bei Ermittlungen in die mysteriöse Witwe eines vermeintlichen Unfallopfers verliebt. Park Hae-il spielt den Detektiv, und die chinesische Schauspielerin Tang Wie ist in der weiblichen Hauptrolle zu sehen.

Die Zuschauerzahl des Films erreichte mit Stand vom 24. Juli 1.501.105. Obwohl zuletzt viele neue Filme ins Kino kamen, lockte der preisgekrönte Film in den vergangenen vier Wochen ähnlich viele Menschen ins Kino wie neue Filme. Sogar wurden am vierten Samstag nach der Veröffentlichung mehr Eintrittskarten verkauft als am dritten Samstag.

Für die anhaltende Beliebtheit spielte sicherlich auch die Mundpropaganda eine große Rolle. Zahlreiche Fans schauten sich den Film auch mehrmals an. Sie verfolgen außerdem alle Interviews des Regisseurs, der Drehbuchautorin Jeong Seo-kyeong und der Schauspieler, interpretieren alle einzelnen Szenen und empfehlen den Film ihren Bekannten und online weiter. Auf diese Weise werden immer wieder neue Zuschauer für den Film gewonnen.