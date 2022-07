Dreharbeiten für Fortsetzung von „The Roundup“ begonnen

ⓒ YONHAP News

Die Dreharbeiten für den dritten Teil der Krimi-Actionfilm-Serie mit dem koreanischen Titel „Beomjoedosi“ mit dem Schauspielstar Ma Dong-seok in der Hauptrolle haben am 20. Juli begonnen. Dies teilte die Vertriebsfirma ABO Entertainment am 25. Juli mit. Es handelt sich um eine weitere Episode des derzeitigen großen Publikumserfolgs „The Roundup“, der wiederum eine Fortsetzung des Films „The Outlaws“ aus dem Jahr 2017 ist. Auch beim dritten Teil übernimmt wie beim zweiten Teil „The Roundup“ Lee Sang-yong die Regie.

Der Film „The Roundup“, der am 18. Mai in die Kinos kam, läuft immer noch mit Erfolg in den Kinos und verzeichnete am 24. Juli eine angehäufte Besucherzahl von rund 12.684.000. Damit steht der Film hinsichtlich der Besucherzahl an 13. Stelle der bisherigen Kino-Charts. Hinsichtlich des Umsatzes ist er nach dem koreanischen Film „Extreme Job“ aus dem Jahr 2019 und dem koreanischen Film „Roaring Currents“ aus dem Jahr 2014 der drittumsatzstärkste Film in Südkorea. Mit Stand vom 24. Juli liegt der Umsatz des Films bei rund 131,2 Milliarden Won (101,1 Millionen Dollar).