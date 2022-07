Weitere Goldmedaillen für Südkorea bei WM im Bogenschießen

ⓒ KBS News

An San und Kim Woo-jin haben beim vierten Weltcup der Saison im Bogenschießen zweifach gewonnen.





Am letzten Tag des Wettbewerbs im kolumbianischen Medelin kam es im Recurve-Einzel der Frauen zu einem südkoreanischen Finale, in dem An San ihre Landsmännin Lee Ga-hyun mit 6:2 besiegte. Den Tag davor hatte die dreifache Olympiasiegerin zusammen mit Lee Ga-hyun und Kang Chae-Young nach einem 6:0-Finalsieg gegen Großbritannien Mannschaftsgold gewonnen.





Kang Chae-young konnte sich im Kampf um den dritten Platz gegen die Deutsche Katharina Bauer durchsetzen. Damit gingen alle Podestplätze im Frauen-Einzel an Südkoreanerinnen.





Bei den Männern holte Kim Woo-jin Gold im Einzel und im Mannschaftswettkampf. Gemeinsam mit Kim Je-deok und Oh Jin-hyek gewann er das Mannschaftsfinale gegen das Team aus Spanien mit 6:0. Im darauf folgenden Einzel-Finale schlug Kim Woo-jin den Italiener Mauro Nesploi mit 7:1. Die südkoreanischen Bogenschützen gewannen in dieser Saison seit dem zweiten Weltcup bei drei Wettbewerben in Folge Mannschaftsgold.





Im Mixed-Wettkampf gab es für Südkorea keinen Podestplatz zu bejubeln. An San und Kim Je-deok verloren im Halbfinale gegen das Team aus den USA und unterlagen im Kampf um den dritten Platz Brasilien mit 2:6.





In der Disziplin Compound belegte das südkoreanische Frauenteam den dritten Platz.





Nach dem vierten Weltcup steht nun nur noch das Weltcup-Finale im Wettbewerbskalender. Die Finalrunde wird am 15. und 16. Oktober im mexikanischen Tlaxcala stattfinden.