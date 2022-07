Mannschaftsgold für Südkorea bei Fecht-WM in Kairo

ⓒ YONHAP News

Südkoreanische Fechtsportler haben bei der Weltmeisterschaft in Kairo mit ihren Leistungen beeindruckt. Mit drei Goldmedaillen erreichte Südkorea nach Frankreich den zweiten Platz in der Nationenwertung.





Die Degenfechterinnen gewannen Mannschaftsgold nach einem 45:37-Sieg im Finale gegen den Favoriten Italien.





Song Se-ra schaffte es auch im Einzel ganz oben aufs Podest. Als erste südkoreanische Fechtsportlerin gewann sie bei einem WM-Turnier zweifach. Song sagte gegenüber Sports Chosun, sie sei glücklich, nach ihrem Einzel-Erfolg auch mit der Mannschaft gewonnen zu haben.





Die Älteste im Team, Kang Young-mi, sagte, sie freue sich darüber, nach mehreren Silbermedaillen erstmals mit dem Team WM-Gold gewonnen zu haben.





Mannschaftsgold holte sich auch das Männer-Team im Säbelfechten. Kim Jung-hwan, Gu Bon-gil, Oh Sang-uk und Kim Jun-ho setzten sich im Finale gegen die Konkurrenz aus Ungarn mit 45:37 durch. Seit der WM 2017 in Leipzig haben südkoreanische Säbelfechter damit den Mannschaftstitel nicht mehr aus der Hand gegeben.





Der Älteste im Team, Kim Jung-hwan, sagte, es sei sehr bewegend gewesen, zum ersten Mal bei einem WM-Turnier an einem Tag gleich zweimal die koreanische Nationalhymne zu hören. Wegen der hohen Temperaturen in Ägypten seien alle sehr erschöpft gewesen. Die Teamkollegen hätten trotz allem ihr Bestes gegeben, um den Titel zum dritten Mal zu verteidigen.





Gu Bon-gil sagte, dass das Duell gegen Frankreich im Viertelfinale am schwierigsten gewesen sei. Danach gefragt, weshalb das Säbelteam unschlagbar sei, sagte Oh Sang-uk, dass es hervorragende Teamarbeit leiste. Oh Sang-uk gewann die Silbermedaille im Einzel nach einer knappen Niederlage im Finale. Kim Jun-ho drückte seine Freude darüber aus, mit der Mannschaft vier WM-Siege erlebt haben zu dürfen.

Die südkoreanischen Säbelfechter rangieren in der Mannschaftswertung derzeit auf Platz eins der Weltrangliste.