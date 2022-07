Notenbank Fed hebt Leitzins erneut an

ⓒYONHAP News

Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch den Leitzins erneut kräftig um 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne zwischen 2,25 und 2,5 Prozent erhöht.





Damit ist das Zinsniveau in den USA höher als in Südkorea.





Bereits im Juni hatte die Federal Reserve den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben, um der hohen Inflation in den USA etwas entgegenzusetzen. Dies war der größte Zinssprung der US-Notenbank seit 1994. Innerhalb weniger Wochen hat die Bank nun zum zweiten Mal einen großen Zinsschritt vorgenommen.





Die Fed begründete ihre Entscheidung damit, dass die Inflation wegen Lieferketten-Problemen, dem Einfluss der Pandemie und steigenden Energie- und Nahrungsmittelpreisen immer noch sehr hoch sei. Konsum und Produktion seien zwar eingetrübt, der Arbeitsmarkt sei jedoch stabil und die Arbeitslosenquote niedrig.





Das Zinsniveau in den USA hat damit dasjenige Südkoreas überstiegen. Der Leitzins liegt in Südkorea derzeit bei 2,25 Prozent. Die südkoreanische Zentralbank hatte am 13. Juli den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angehoben.





Höhere Zinsen in den USA haben gewöhnlich zur Folge, dass verstärkt Kapital aus Schwellenländern abgezogen wird. Es gibt daher Bedenken, dass ein höheres Zinsniveau in den USA einen Kapitalabfluss aus Südkorea begünstigen werde.





Auf der anderen Seite gibt es auch die Prognose, dass der Fed-Entscheid lediglich einen begrenzten Einfluss auf den südkoreanischen Finanzmarkt haben werde. Begründet wird dies damit, dass der Zinsschritt den Markterwartungen entsprochen habe. Südkorea sei zudem unter den Schwellenländern einer der sichersten Märkte sowie Märkte mit dem größten Gewinnpotenzial. Es sei zwar möglich, dass weniger Kapital ins Land ströme, mit einem drastischen Kapitalabfluss sei aber eher nicht zu rechnen.