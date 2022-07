Interessante Suchwörter der letzten Tage

Unerwünschte Nachrichten, also Spam, bekommen viele Menschen mehrmals täglich und empfinden dies als extrem störend. Das Interesse der Netzbürger weckte das Untersuchungsergebnis, dass im zweiten Quartal dieses Jahres die Anzahl der Spammeldungen den bisher höchsten Stand erreicht hat. Die meisten Spammeldungen gab es zum Schlagwort Aktien und Investition. Dies zeigt, dass die Spammer angesichts der anhaltenden Rezession das weiter steigende Interesse der Menschen an Geld und Investition auszunutzen versuchen.

Das Unternehmen VP, das eine Spamfilter-App mit dem Namen Huhu anbietet, hat diese Woche die Statistik der von den Nutzern dieser App im zweiten Quartal gemeldeten Spam-Daten veröffentlicht. Im zweiten Vierteljahr wurden 8,86 Millionen Spam-Nachrichten gemeldet. Diese Zahl entspricht verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum einem Anstieg um rund 1,27 Millionen. Auch gegenüber dem Vorquartal, in dem die gemeldete Spam-Zahl mit 8,1 Millionen das höchste Niveau erreicht hatte, nahm die Anzahl um rund 760.000 zu und damit wurde der Rekord erneuert.

Das Schlagwort, bei dem die Zahl der Spammeldungen im zweiten Quartal am stärksten zunahm, war der Fahrerservice. Mit dem Rückgang der Corona-Zahlen und der Lockerung der Corona-Einschränkungen ging man öfters auswärts essen und trinken, dementsprechend stieg auf natürliche Weise die Zahl der Spam-SMS und -Anrufe in Bezug auf den Chauffeurservice. Die Anzahl solcher Spammeldungen stieg gegenüber dem Vorquartal um über das Doppelte auf rund 16.000.

Allein im Mai, als die Corona-Einschränkungen aufgehoben waren, gab es über 6.300 Spammeldungen in Bezug auf den Fahrerservice, und die Zahl stieg damit gegenüber dem Januar dieses Jahres um rund 400 Prozent. Die Anzahl der auf Aktien und Investitionen bezogenen Spammeldungen betrug im zweiten Quartal des vergangenen Jahres 1,87 Millionen, stieg aber in einem Jahr um 1,58 Millionen und erreichte im zweiten Vierteljahr dieses Jahres 3,45 Millionen. Damit machen die auf Geldgeschäfte bezogenen Spam-Nachrichten an allen Spammeldungen im zweiten Quartal mit rund 40 Prozent den höchsten Anteil aus.





Im koreanischen Fernsehen läuft derzeit mittwochs und donnerstags eine Dramaserie, die jedes Mal für neue Einschaltrekorde sorgt und in aller Munde ist. Es ist die Serie „Extraordinary Attorney Woo“, die auch auf Netflix gezeigt wird und in vielen Ländern auf gute Resonanz stößt. Die Serie handelt von der jungen Rechtsanwältin Woo Young-woo mit Autismus-Spektrum-Störung, die in einer großen Anwaltskanzlei arbeitet.

Die große Beliebtheit dieser Serie zeigt sich nun auch daran, dass eine Webtoon-Adaption entstanden ist. Es gibt viele Fernsehserien, die auf Webcomics basieren. Umgekehrte Beispiele gibt es aber selten. Die Webcomic-Plattform Naver Webtoon hat gestern um 22 Uhr koreanischer Zeit die erste Episode veröffentlicht und will ab nächster Woche jeden Donnerstag eine Episode veröffentlichen.

Die Webcomic-Version wird aus insgesamt 60 Episoden bestehen und damit auch zusätzliche Geschichten, die in der Fernsehserie nicht vorgestellt wurden, enthalten. Bald soll die Webcomic-Version über den Globalservice der Plattform in andere Sprachen wie Englisch, Chinesisch und Japanisch übersetzt und im Ausland in Fortsetzungen angeboten werden.

Die Fernsehserie ist 16-teilig und läuft seit dem 29. Juni jeden Mittwoch und Dienstag um 21 Uhr auf dem Kabelsender ENA. Die Episode am 21. Juli erzielte eine Einschaltquote von über 13 Prozent. Die Serie stand zwei Wochen in Folge auf Netflix im Bereich der nichtenglischsprachigen TV-Contents weltweit an erster Stelle.





Der Name einer virtuellen Frau wird seit kurzem häufig ins Suchfenster eingegeben. Die virtuelle Frau heißt Yeo Lizzie. Für Gesprächsstoff sorgte sie deswegen, weil sie zur Ehren-PR-Botschafterin des Koreanischen Fremdenverkehrsamtes ernannt worden ist. Diese Aufgabe hatten bisher lediglich ganz große Promis wie der koreanische und internationale Fußballstar Son Heung-min und die K-Pop-Band EXO.

Das Fremdenverkehrsamt gab gestern bekannt, dass es kürzlich eine virtuelle Frau names Yeo Lizzie zur Ehren-PR-Botschafterin für die koreanische Tourismus-Marke „Imagine Your Korea“ ernannt hat. Auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal des Amtes ist kürzlich ein Video mit dem Titel ´Travel all over Korea with Lizzie´ veröffentlicht worden. In dem Video stellt Lizzie berühmte touristische Attraktionen Südkoreas vor.

Der Name Yeo Lizzie setzt sich aus der ersten Silbe des koreanischen Wortes Yeohaeng, Reise, und den zwei letzten Silben des Taeklizi genannten Titels eines Geografiebuches zusammen, das in der späten Chosun-Zeit vom Wissenschaftler Yi Jung-hwan verfasst wurde. Yeo Lizzie tauchte erstmals im Dezember des vergangenen Jahres im Konzept einer 22-jährigen Influencerin auf.

Sie stellte seitdem koreanische Kultur und koreanische Reiseziele vor und ist nun nach sieben Monaten die Ehren-PR-Botschafterin des koreanischen Fremdenverkehrsamtes geworden. Vor ihr spielte der Fußballstar Son Heung-min die Rolle des PR-Botschafters für das Reiseziel Korea.