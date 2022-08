Lebenserwartung in Japan zum ersten Mal seit zehn Jahren gesunken

ⓒ YONHAP News

Die durchschnittliche Lebenserwartung in Japan ist zum ersten Mal seit zehn Jahren gesunken. Berichten japanischer Medien wie der Nachrichtenagentur Kyodo News am 29. Juli zufolge lag die durchschnittliche Lebenserwartung in Japan im Jahr 2021 bei Frauen bei 87,57 und bei Männern bei 81,47 Jahren. Damit sind die Werte gegenüber dem Vorjahr um jeweils 0,14 und 0,09 Jahre zurückgegangen.





Zuletzt gab es einen Rückgang der Lebenserwartung im Jahr 2011, damit vor zehn Jahren. Damals forderte die schwere Erdbebenkatastrophe im Nordosten Japans über 15.000 Menschenleben und hatte damit auf die durchschnittliche Lebensdauer der Japaner einen statistisch signifikanten Einfluss. Der diesmalige Rückgang der Lebenserwartung wird auf den Einfluss der Corona-Pandemie zurückgeführt.





Laut Daten der japanischen Regierung beträgt die Zahl der Corona-Toten in Japan im vergangenen Jahr rund 16.000. Wegen der Alpha- und Omikron-Variante zeigte die Zahl der Infizierten einen drastischen Anstieg. Nach einem Angehörigen der japanischen Regierung sei vor allem bei Männern die Corona-Pandemie der Hauptgrund für den Rückgang der Lebenserwartung gewesen. Trotz des diesmaligen Rückgangs ist Japan weiter das Land mit der weltweit höchsten Lebenserwartung der Frauen, gefolgt von Südkorea mit 86,5 und Singapur mit 85,9 Jahren.





Bei den Männern steht Japan weltweit an dritter Stelle, nach der Schweiz mit 81,6 und Norwegen mit 81,59 Jahren. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Japan zeige aber weiter eine Aufwärtstendenz. Nach der Erklärung des Statistikamtes ist die durchschnittliche Lebenserwartung die Zeitspanne, die ein in diesem Jahr zur Welt gekommenes Kind voraussichtlich leben wird. Dabei geht man davon aus, dass sich die gegenwärtige Sterblichkeitsrate nicht ändert.