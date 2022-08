Lee Jung-jae und Jung Woo-sung jeweils mit Regiedebütfilm zum Toronto International Film Festival 2022 eingeladen

ⓒ Megabox Plus M

Die südkoreanischen Starschauspieler Lee Jung-jae und Jung Woo-sung, die langjährige Freunde und Kollegen sind, haben auch zu ähnlicher Zeit ihr Regiedebüt gegeben. Die Regiedebütfilme der beiden Schauspieler erhielten eine Einladung zum Toronto International Film Festival 2022, das am 9. September Ortszeit eröffnet wird.

Der Film „Hunt“ unter der Regie von Lee Jung-jae, der auch bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes gezeigt wurde, wird in Toronto in der Kategorie „Gala Presentations“ vorgestellt. Jung Woo-sungs Film „A Man of Reason“ wird im Programm „Special Presentations“ gezeigt.

Der Action-Spionage-Film „Hunt“ feiert in Südkorea am 10. September seinen Kinostart. Der Starttermin von „A Man of Reason“ ist noch unbekannt. In die Kategorie „Special Presentations“ sind auch Park Chan-wooks Film „Decision to Leave“, Hirokazu Koreedas „Broker” und Hong Sang-soos Film „Walk up“ eingeladen worden.