Ryu Seung-ryong ist der Empfänger des ersten NYAFF Best from the East Award

ⓒ NEW

Der südkoreanische Schauspieler Ryu Seung-ryong erhielt beim 21. New York Asian Film Festival, das vom 15. bis 31. Juli stattfand, für seine Rolle im Film „Perhaps Love“ aus dem Jahr 2021 den ersten NYAFF Best from the East Award. Der Preis, der einer Schauspielerin oder einem Schauspieler verliehen wird, die oder der das beste schauspielerische Können gezeigt hat, wurde in diesem Jahr neu eingeführt.

Samuel Jamier, Vorsitzender des Exekutivkomitees des Filmfestivals, bewertete Ryu als einen attraktiven Schauspieler, der auf der Leinwand eine starke Präsenz zeigt, eine Kompetenz, die am wesentlichsten ist, aber die nicht jeder besitzen kann. Es sei an der Zeit, dass dieser unersetzliche Schauspieler überall in der Welt Anerkennung findet.

Der Film „Perhaps Love“ ist ein Comedy-Drama, das von einem Bestsellerautor erzählt, der seit Jahren in der Krise steckt und dann auf einen jungen und aussichtsreichen Autor trifft, der seine Werte ändert. Mit dem Film gab die Schauspielerin Cho Eun-ji ihr Spielfilm-Regiedebüt.