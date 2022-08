Südkoreas Taekwondo-Kämpfer bei internationalen Turnieren erfolgreich

ⓒ YONHAP News

Südkorea hat die Taekwondo-Kadetten-WM mit dem bisher besten Ergebnis abgeschlossen.





Bei dem Turnier im bulgarischen Sofia erreichten die Männer in der Gesamtwertung mit vier Gold- und vier Silbermedaillen den ersten Platz. Die Frauen wurden mit zwei Gold- und einer Silbermedaille Dritte.





Die Männer konnten damit nach sieben Jahren den Titel zurückerobern. Auch für die Frauen war der dritte Platz das bisher beste Ergebnis. Die Taekwondo-Kämpferinnen hatten bisher bei der Kadetten-WM nur eine einzige Goldmedaille gewonnen.





Bei den Männern siegte Lee Jun-hyeok in der 53kg-Gewichtsklasse. Kim Kun-woo konnte sich in der 57kg-Gewichtsklasse durchsetzen. Kang Dong-min gewann Gold in der 65kg-Gewichtsklasse und Kim Min-jun in der Gewichtsklasse über 65 kg.





Bei den Frauen war Kim Hyang-gi in der 47kg-Gewichtsklasse erfolgreich. Seo Da-won schaffte es in der 55kg-Gewichtsklasse ganz oben aufs Podest. Lee Yu-min wurde Zweite in der 41kg-Gewichtsklasse.





Das seit 2014 jedes zweite Jahr stattfinde Turnier der 12- bis 14-Jährigen wurde diesmal nach drei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie wieder veranstaltet. Bei den männlichen Teilnehmern belegten Iran und Mexiko den zweiten und dritten Platz in der Gesamtwertung. Bei den jungen Frauen konnte die Mannschaft aus dem Iran den Titel verteidigen. Thailand belegte den zweiten Platz.





Das gute Abschneiden des südkoreanischen Teams ist darauf zurückzuführen, dass Nachwuchstalente im Taekwondo gezielter gefördert wurden. Um die Wettkämpfe unterhaltsamer zu gestalten, hatte der Weltverband die Wettkampfregeln dahingehend geändert, dass in jeder Runde drei Kämpfe ausgetragen werden und zwei davon gewonnen werden müssen.





Die Junioren-Taekwondo-Vereine in Südkorea hatten die Teilnehmer bei Auswahlkämpfen gemäß der neuen Wettkampfregeln ausgewählt. Der Taekwondo-Verband der Mittel- und Oberschulen hatte vor der Kadetten-WM ein dreitägiges Intensivtraining durchgeführt und für die Athleten, die das erste Mal bei einem internationalen Turnier teilnehmen, ein maßgeschneidertes Training durchgeführt.





Hwang Han-sam, der Trainer des südkoreanischen Männerteams, wurde mit dem Preis für den besten Trainer ausgezeichnet.