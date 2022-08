Südkoreas Fünfkämpfer in Alexandria erfolgreich

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanischen Modernen Fünfkämpfer haben mit einer Goldmedaille in der Mixed-Staffel für einen krönenden Abschluss der Weltmeisterschaft im ägyptischen Alexandria gesorgt.





Jun Woong-tae und Kim Sun-woo gewannen am letzten Tag des Turniers die Mixed-Staffel mit 1.393 Punkten vor dem Team aus Großbritannien mit Olympiasieger Joseph Choong. Damit konnte Südkorea den Titel in der Mixed-Disziplin erstmals verteidigen.





Jun und Kim erkämpften gemeinsam im Fechten in der Platzierungsrunde 27 Siege. Im Reiten erzielten sie volle 300 Punkte. Auch im Schwimmen konnten sie sich in der Führungsgruppe halten. In der Disziplin Laser Run starteten sie 42 Sekunden früher als die Zweitplatzierten.





Kim Sun-woo sagte nach dem Sieg in einem Interview mit dem Dachverband der Sportverbände für Modernen Fünfkampf, sie hätten die Goldmedaille gewonnen, weil sie einen guten Start in der Platzierungsrunde im Fechten hatten und auch in den weiteren Disziplinen daran anknüpfen konnten.





Die südkoreanische Mannschaft gewann Gold in der Männer-Staffel und im Mixed-Wettbewerb, Silber im Mannschaftswettkampf der Frauen und Bronze mit der Frauen-Staffel. Mit zwei Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille wurde das bisher beste Ergebnis bei einem WM-Turnier erzielt. In den Einzel-Wettkämpfen ging die Mannschaft jedoch leer aus.