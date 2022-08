Bestattungstraditionen

ⓒ Getty Images Bank

Ähnlich wie Hochzeiten und erste Geburtstage, über die wir in den letzten Wochen gesprochen haben, so stehen auch Bestattungszeremonien im Zeichen alter, konfuzianischer Traditionen. Viele Familien haben und pflegen traditionelle Familiengräber mit kleinen, grasbewachsenen Hügeln, die regelmäßig für Rituale der Ahnenverehrung besucht werden. Traditionell dominiert die Erdbestattung, nur Buddhisten verbrannten ihre Verstorbenen. Doch Einäscherung und Urnengrab wurden in den letzten Jahren immer häufiger gewählt, nicht nur aus Kostengründen, sondern auch, weil der Platz für die weitläufigen Grabanlagen immer knapper wird. Ein neuerer Trend sind sogenannte Baumbestattungen in Friedwäldern, bei denen die Asche eines Verstorbenen unter einen Baum gestreut wird. Was wir bei Bestattungen in Südkorea erlebt haben, darüber sprechen wir heute.