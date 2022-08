Interessante Suchwörter der letzten Tage

In der Nacht von Montag auf Dienstag dieser Woche konnten viele Netzbürger aus der Hauptstadtregion wegen eines kräftigen Gewitters nicht richtig schlafen. Am 2. August gegen 2 Uhr nachts eroberte das Schlagwort ´Blitz´ auf Twitter einen hohen Platz.

Viele Menschen wurden von Blitz und Donner aus dem Schlaf gerissen, und viele setzten die von ihnen in Echtzeit geschossenen Blitz-Fotos auf Twitter. Am Montag und Dienstag sorgten die beiden Taifune Songda und Trases im ganzen Land für viel Regen. Vor allem seit Montagabend gab es in einem Teil der Hauptstadtregion, in Incheon und an der Westküste in der Provinz Gyeonggi heftige Regenfälle.

In der Stadt Incheon zum Beispiel betrug die Niederschlagsmenge in der betreffenden Nacht 130 Millimeter. In Shiheung in der Provinz Gyeonggi gingen 58 Millimeter Regen nieder. Viele Menschen, die von dem Gewitter um ihren Schlaf gebracht wurden, nutzen die Gelegenheit für ungewöhnliche Aufnahmen und veröffentlichten ihre Gewitter-Fotos auf Twitter und kommentierten diese gegenseitig.

Eine Netzbürgerin schrieb, sie wohne in Incheon und Blitz und Donner hätten ihr große Angst eingejagt. Ein Twitter-Nutzer meinte, was denn mit dem Himmel los sei. Die grellen Blitze erinnerten ihn an Lichteffekte in der Disco. Ein anderer Netzbürger schrieb, er habe ein Blitz-Foto gemacht, fotografiert worden sei aber sein Herz. Was er meinte, wurde beim Anblick des auf Twitter veröffentlichten Fotos sofort klar - der Blitz hatte nämlich im Moment der Aufnahme eine Herzform angenommen.





Die derzeit im koreanischen Fernsehen sehr erfolgreich laufende Dramaserie ´Extraordinary Attorney Woo´ sorgte auch in dieser Woche wieder für Gesprächsstoff. Die Serie wird zweimal in der Woche, mittwochs und donnerstags, ausgestrahlt. Nach der Ausstrahlung der jeweiligen Episode gibt es zahlreiche Medienberichte dazu, und auch im Internet und in sozialen Netzwerken gibt es unzählige Kommentare dazu.

Die Hauptfigur der Serie heißt Woo Young-woo und ist eine Rechtsanwältin mit Autismus-Spektrum-Störung. Sie hat nur eine einzige Freundin, die sie aus der Oberschulzeit kennt. Die Freundin heißt Dong Geurami. Dong ist der Nachname und Geurami ist der Vorname. Zusammen ergibt der Name das koreanische Wort Donggeurami für Kreis. Am Dienstag dieser Woche sorgte ein Bericht darüber für Aufmerksamkeit, dass es auch im echten Leben Menschen gibt, die Woo Young-woo und Dong Geurami heißen.

Kürzlich war in einem Online-Forum eine Statistik über die Zahl der Namensvetterinnen von Woo Young-woo und Dong Geurami zu sehen. Nach dieser Statistik gibt es in Südkorea 28.526 Personen mit dem Vornamen Young-woo. 36 davon haben auch den gleichen Nachnamen und heißen Woo Young-woo. Es gibt 37 Personen mit dem Vornamen Geurami und 23 Personen, die auch den Nachnamen Dong haben und damit genau wie die Figur in der Serie Dong Geurami heißen.

Die Autorin der Serie Mun Ji-won sagte kürzlich in einem Interview, dass Dong Geurami die beste Freundin von Young-woo und eine wichtige geistige Stütze für Young-woo ist. In gewisser Hinsicht sei Geurami noch außergewöhnlicher als Young-woo. Deshalb wollte sie dieser Figur einen besonderen Namen geben, den man nicht vergessen kann, sobald man ihn einmal gehört hat.





Die Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass viele junge Menschen in ihren 20ern und 30ern angesichts des Preisanstiegs und der erneuten Ausbreitung der Corona-Pandemie und auch wegen der schlechten Witterungsverhältnisse zurzeit lieber auf ihren Sommerurlaub verzichten wollen.

Genauer gesagt, wollen sie nicht auf den Urlaub verzichten, sondern diesen verschieben, um später, in der Nebensaison im Herbst und Winter einen noch längeren Urlaub zu genießen. Ein Angestellter Ende 20 zum Beispiel hat 10 Urlaubstage angesammelt, aber wegen der hohen Flugkosten in dieser Urlaubssaison will er seine Urlaubstage nicht im Sommer nutzen, sondern für eine Europareise im Winter aufsparen.

Als den wichtigsten Grund für die Verschiebung des Urlaubs nennen die meisten die hohen Kosten. Zu dem allgemeinen Preisanstieg zurzeit kommen noch die gestiegenen Kosten für Übernachtung und Verpflegung an Reisezielen in der Urlaubshochsaison hinzu. Für junge Menschen ist die finanzielle Belastung in so einem Fall noch größer.

Es heißt, dass ein Paar mindestens 3 Millionen Won, umgerechnet rund 2.300 Dollar, braucht, um für vier Tage mit drei Übernachtungen auf die Ferieninsel Jeju zu fliegen. Deshalb will man lieber noch ein paar Monate sparen und im Winter ins Ausland reisen. Auch die wieder steigenden Corona-Zahlen lassen viele Menschen mit der Umsetzung ihrer Urlaubspläne im Sommer zögern.