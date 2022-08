Koreas Webcomic-Branche verstärkt Präsenz auf dem Weltmarkt

ⓒYONHAP News

Die koreanische Webcomic-Branche verstärkt ihre Präsenz auf dem Weltmarkt.





Der von der Plattform „Webtoon“ des südkoreanischen Internet-Unternehmens Naver veröffentlichte Webcomic „Lore Olympus“ ist mit dem Eisner-Award in der Kategorie bester Webcomic ausgezeichnet worden.





Der Eisner-Award wird seit 1988 vergeben und ist eine der wichtigsten amerikanischen Auszeichnungen für Comic-Schaffende. Er wird auch als Oscar für Comics bezeichnet.





„Lore Olympus“ ist ein Webcomic der neuseeländischen Autorin und Illustratorin Rachel Smythe, der seit 2018 auf Naver-Webtoon veröffentlicht wird. Er erzählt die Liebesgeschichte zwischen Hades, dem Gott der Unterwelt, und Persephone, Göttin des Frühlings in einer modernen Fassung. Der Comic ist eine der beliebtesten globalen Serien, die auf Naver-Webtoon erscheinen. Er steht kurz davor, die Marke von 1,2 Milliarden Views zu durchbrechen.





Koreanische Webcomics haben ihre Wurzeln in „Cheollian Webtoon“. „Cheollian Webtoon“ waren Online-Comics, die von Cheollian, einem Service für computervermittelte Kommunikation, im Jahr 2008 veröffentlicht wurden. Aufgrund von Hochgeschwindigkeitsinternet und mobilen Plattformen erfahren Web-Comics in letzter Zeit ein explosives Wachstum.





Die Regierung hat das Potenzial des Genres erkannt und will es gezielt fördern. Der Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Park Bo-gyoon, sagte, dass Maßnahmen für die Unterstützung der Webcomic-Branche erarbeitet würden, die dem Status Südkoreas als in dem Bereich führendes Webcomic-Land entsprechen. Es würden Bemühungen unternommen, ein Umfeld für kreatives Arbeiten zu schaffen, in dem Vielfältigkeit respektiert werde.





Park bekräftigte auch das Vorhaben der Regierung, die Unterstützung von Webcomic-Übersetzungen zu erweitern, um den Vorstoß koreanischer Webcomics auf dem globalen Markt zu fördern.