J-Hope wird am Lollapalooza teilnehmen

ⓒ YONHAP News

Die Beliebtheit von J-Hope nimmt weiter zu. Er ist am 25. Juli in die USA geflogen, um am 31. Juli am Musikfestival Lollapalooza teilzunehmen.

Es ist das erste Mal, das nur ein Mitglied und nicht die ganze Gruppe BTS an einem so großen Musikfestival teilnimmt.

Es haben viele weltberühmte Musiker ihre Teilnahme zugesagt. Auch die koreanische Gruppe Tomorrow X Together wird am 30. Juli auf die Bühne treten.

J-Hope hat am 15. Juli sein erstes Soloalbum herausgegeben, mit dem er derzeit weltweit beliebt ist.

Aber auch das jüngste Werk der Gruppe BTS ist weiter sehr gefragt. Besonders in China. Der Fanclub des Mitgliedes V hat das neue Album „Proof“ viel gekauft. In China wurden bislang etwa 374.000 Exemplare gekauft und davon haben die Fans von V 167.000 Platten ergattert. Das ist auch ein Beweis dafür, dass das Mitglied V besonders in China gut ankommt.