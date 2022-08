ATEEZ, Vorreiter bei Bekanntmachung von Hallyu

ⓒ KQ Entertainment

Die koreanische Gruppe ATEEZ will in England die koreanische Welle Hallyu vorstellen. Ab September dieses Jahres bis Juni 2023 wird in England die Austellung „Hallyu! The Korean Wave“ veranstaltet. Dabei sollen die Bühnenkostüme von ATEEZ ausgestellt werden. Einmal wird es die koreanische Tracht Hanbok sein, die die Jungs für ihr fünftes Minialbum getragen haben und das Kostüm, das sie im Musikvideo zum Lied „I’m the One“ anhatten.

ATEEZ haben in der ersten Jahreshälfte eine Konzerttournee veranstaltet und in deren Rahmen die USA, Europa und Japan besucht. Sie trugen ihre Hitsongs vor etwa 180.000 Fans vor.

Außerdem konnte man die Beliebtheit der Gruppe wieder einmal daran erkennen, dass das neue Album über 1,1 Millionen mal vorbestellt wurde. Das neue Album ist am 29. Juli auf den Markt gekommen. Das letzte Album, es war das siebte Minialbum im letzten Jahr, wurde etwa 810.000 mal vorbestellt.