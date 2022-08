Momoland haben bei der Preisverleihung „Premios Juventud 2022“ mitgewirkt

ⓒ MLD Entertainment

Die koreanische Girlgroup Momoland hat als erste K-Pop-Gruppe an der südamerikanischen Preisverleihung „Premios Juventud 2022“ teilgenommen. Diese Awards fanden am 22. Juli in Puerto Rico statt. Momoland wurden für den Preis “Premio Juventud for Girl Power“ nominiert. Es ist das erste Mal, dass eine K-Pop-Gruppe bei dieser Preisverleihung nominiert wurde. Daher wurde dieser Erfolg in den Medien groß beleuchtet. Außerdem haben die Girls als Preiverleiher mitgewirkt. Sie überreichten den Fandom-Preis, d.h. den Preis für die besten Fans.

Bei Premios Juvendtud werden Sänger, Schauspieler, Sportler und Künstler der Populärkultur ausgezeichnet.

Momoland haben Anfang dieses Jahres mit der Sängerin Natti Natasha ein Kollabo-Album produziert. Das Musikvideo zu „Yummy Yummy Love” wurde gleich nach der Veröffentlichung über 30 Millionen mal gesehen.