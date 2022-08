Girls Generation wollen zurückkehren

ⓒ SM Entertainment

K-Pop-Fans dürfen sich über eine tolle Nachricht freuen! Die Girlgroup Girls Generation will am 8. August, passend zu ihrem 15. Bühnenjubiläum, ihr siebtes reguläres Album veröffentlichen. Das wurde jüngst auf sozialen Netzwerken offiziell bekannt gegeben. Das sechste reguläre Album wurde bereits vor fünf Jahren herausgebracht und die Mitglieder sind dann eigene Wege gegangen. Aber dass sie nun passend zu ihrem Jubiläum ein neues Werk herausbringen wollen, ist eine sehr erfreuliche Nachricht.

Girls Generation sind mit dem Lied „Into the New World“ vor 15 Jahren in die Musikwelt eingetreten. Danach wurden Lieder wie „Gee“, „Sag mir deinen Wunsch“, „Holiday“ und weitere zu Hits.