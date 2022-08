Itzy erfolgreich mit neuer Platte

Die koreanische Girlgroup Itzy hat am 15. Juli ihr neues Album „CHECKMATE“ auf den Markt gebracht. Es wurden allein in der ersten Woche über 472.000 Exemplare verkauft. Es ist ein großer Erfolg für die Sängerinnen, zumal sie ihr erstes reguläres Album, das im September letzten Jahres veröffentlicht wurde, nur etwa halb so oft verkauft hatten.

Das Musikvideo zum Lied „SNEAKERS“ erreichte am Tag der Veröffentlichung auf Anhieb Platz eins von YouTube Trending Worldwide, und in nur vier Tagen wurden über 50 Millionen Klicks erreicht.

Auch bei Tiktok läuft eine SneakersChallenge, bei der viele Sängerkollegen bereits mitgewirkt haben.