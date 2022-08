ITZYs neues Album auf Rang acht von Billboard 200

Die Girlgroup ITZY hat ein gemeinsames Lied mit dem US-amerikanischen Popstar Bebe Rexha herausgegeben. Das Lied „Break My Heart“ kann man seit dem 29. Juli hören und herunterladen.

Die Mitglieder Ryujin und Yeji hatten zuvor passend zum Lied „Break My Heart“ von Bebe Rexha tolle Performances gezeigt. Das kam bei den Fans und selbst Rexha gut an, so dass schließlich diese Zusammenarbeit zu Stande kommen konnte.

In dem Kollabo-Lied haben Yeji und Ryujin ebenfalls mitgesungen. Die Fans sind von dem Ergebnis völlig angetan.

Die Gruppe Itzy hat am 15. Juli ihr fünftes Minialbum herausgegeben. Das Album kam nach dem Stand des 30. Juli auf Platz acht von US-Billboard 200. Auch bei Artist 100 stehen sie auf dem zehnten Platz.

Die Sängerinnen wollen ab August ihre erste Welttournee beginnen. Am 6. und 7. August treten sie zuerst in Seoul auf die Bühne, dann geht es erst einmal weiter in die USA.