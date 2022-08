Erste Worldtour von TXT ein voller Erfolg

ⓒ Big Hit Music

Man kann es kaum glauben, dass es sich um die erste Welttournee handelt. So wurde die erste Worldtour der koreanischen Band Tomorrow X Together bewertet. Das US-amerikanische Magazin Teen Vogue kommentierte zum Auftritt der Jungs am 7. Juli, dass sie Magie und Chaos nach Chicago gebracht hätten. Das Besondere an der Musik von TXT sei, dass sie sehr ehrlich singen würden. Sie singen von Gefühlen, die man manchmal aus Scham nicht zum Ausdruck bringen will. Die einzelnen Mitglieder könnten alle gut singen, tanzen und rappen und haben daher im Konzert ausgezeichnete Performances gezeigt.

Weitere US-amerikanische renommierte Medien hatten den Auftritten der koreanischen Idolgroup Beiträge gewidmet und dabei nur Lob dafür übrig.

Tomorrow X Together haben am 30. Juli beim Musikfestival Lollapalooza mitgemacht. Die Sänger bekräftigten, dass vor ihnen noch ein weiter Weg liegen würde und sie noch vieles zeigen wollten.