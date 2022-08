CRAVITY nehmen an The Star Nextage teil

ⓒ STARSHIP ENT

Die koreanische Gruppe CRAVITY nimmt an der japanischen Show The Star Nextage teil. Das Konzert wird im August in Japan veranstaltet. Begonnen hat es bereits am 2. August in Yokohama. Weiter geht es am 9. August nach Kobe und Fukuoka.

Das Konzert The Star Nextage wird in jeder Stadt jeweils zwei Mal veranstaltet und neue Sänger aus Japan und Korea werden mit dabei sein. CRAVITY werden Korea repräsentieren.

CRAVITY wollen dann im September bei der 2022 KCON US Tour als K-Pop-Star der nächsten Generation mitmachen.