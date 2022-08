Sommerurlaub am Strand

ⓒ Getty Images Bank

Da die koreanische Halbinsel von drei Seiten vom Meer umgeben ist, hat man auch eine große Auswahl, wenn man im Sommer in Korea einen Strandurlaub genießen möchte. Von den knapp 300 Badeorten am Strand, die dieses Jahr geöffnet haben, wollen wir uns dieses Wochenende jeweils einen an jeder Küste anschauen!