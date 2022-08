„In China neuer Typ des zoonotischen Henipavirus entdeckt“

ⓒ Getty Images Bank

Die chinesische digitale Zeitung Pengpai berichtete gestern, dass in den letzten Jahren in den chinesischen Provinzen Shandong und Henan Infektionen mit einem neuen Typ eines zoonotischen Virus festgestellt worden sind.





Laut Pengpai hat eine Gruppe von Wissenschaftlern aus China und Singapur ein neues Henipavirus identifiziert, das mit einer fieberhaften menschlichen Krankheit in Verbindung gebracht wird. Der Bericht basiert auf einer Studie, die die Wissenschaftler im medizinischen Fachmagazin „The New England Journal of Medicine“ veröffentlicht hatten. Danach ist von Dezember 2018 bis August 2021 bei insgesamt 35 Menschen ein neuer Typ des Henipavirus entdeckt worden.





Das Henipavirus ist eine neu auftretende zoonotische Infektion im asiatisch-pazifischen Raum. Die Forscher haben den neuen Typ des Henipavirus auf den Namen „Langya Henipavirus“ getauft. Die Symptome der Krankheit umfassen Fieber, Müdigkeit, Husten, Anorexie, Myalgie, Übelkeit und Erbrechen. Professor Lin-Fa Wang von der Duke-National University of Singapore Medical School, der an der Forschung beteiligt war, sagte, die bisherigen Infektionsfälle seien weder fatal noch ernsthaft gewesen, daher sollte man keine Angst haben, sondern wachsam sein.





Der Gattungsname Henipavirus wurde aus der Bezeichnung der zwei Virusarten, dem Hendra- und dem Nipah-Virus, gebildet, die zu Tieren und Menschen übertragbar sind. Als das Reservoir für beide Viren gilt der Angolanische Samtfell-Flughund, und die Fallsterblichkeit beträgt 40 bis 75 Prozent.