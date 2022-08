„Extraordinary Attorney Woo“-Hauptdarstellerin Park Eun-bin feiert nächsten Monat erstes Fan-Treffen

Die südkoreanische Schauspielerin Park Eun-bin, die in der Dramaserie „Extraordinary Attorney Woo“ die Hauptfigur spielt und eine Rechtsanwältin mit Autismus-Spektrum-Störung verkörpert, veranstaltet nächsten Monat ihr erstes Fan-Treffen.

Ihre Managementagentur NamooActors teilte am 8. August mit, dass das erste Treffen Parks mit ihren Fans am 3. September im Großen Saal auf dem Campus der Seongshin-Frauenuniversität im Seouler Stadtbezirk Seongbuk-gu stattfindet. Park debütierte 1996 mit vier Jahren als Model für Kinderbekleidung und wirkte seit 1997 in zahlreichen Fernsehdramen als Kinderdarstellerin mit, bis sie 2012 ihre erste Hauptrolle als Erwachsene bekam.

Der Titel ihres ersten Fan-Treffens lautet Eun-bins Heft in Anlehnung an das Gedankenheft, in dem sie bei der Vorbereitung auf jedes neue Werk ihre eigenen Gedanken über das Werk und ihre Rolle aufschreibt. Der Titel habe die Bedeutung, dass sie das erste Treffen mit ihren Fans lange im Gedächtnis behalten will.